Festival leva cultura da América Latina para a Turquia

O Festival da América Latina e Caribe realizará sua quarta edição em Istambul, a partir de sexta-feira, 29, promovendo a cultura e as oportunidades comerciais da região. O evento é organizado pela Associação Comercial da América Latina e Caribe (Tuklad), em colaboração com o Instituto Cervantes e a Prefeitura de Besiktas. Na festa de abertura, serão servidas especialidades da América Latina e atuarão grupos de danças folclóricas do Brasil, do México, da Colômbia, Argentina e de Cuba. Entre 2 e 6 de julho haverá um concurso de fotografia e a Feira do Livro da América Latina, além de uma mostra de cinema.