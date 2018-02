Festival lembra 40 anos sem o palhaço Piolin

A partir de hoje, São Paulo fica mais feliz por pelo menos dez dias. O Circos - 1º Festival Internacional Sesc de Circo espalha 26 espetáculos em sete unidades do Sesc, contemplando todas as regiões da cidade.

"A linha curatorial que usamos é a da dramaturgia para circo", explica uma das curadoras do festival, Carolina Garcez. Segundo ela, espetáculos com dramaturgia própria usam a arte circense para contar uma história, justificando a sequência de números encenados.

A escolha de lançar o festival em 2013 é especial por três efemérides. São 40 anos sem Piolin, palhaço mineiro radicado em São Paulo que criou o célebre Circo Piolin no Largo do Paissandu; comemora-se o centenário do curitibano Circo Nerino, que, fundado em 1913, viajou o país por 51 anos; e o 90º aniversário de seu palhaço Picolino, interpretado por Roger Avanzi, filho do fundador.

Para o festival, foram convidadas 24 trupes, sendo seis delas estrangeiras e inéditas em São Paulo. É o caso das canadenses L'Arsenal e Les Parfaits Inconnus e da francesa Barolosolo. "O Canadá e a França são bastante representativos na dramaturgia circense. A presença desses grupos é interessante para fomentar a discussão do circo", diz Carolina. Além desses, a programação inclui um grupo espanhol, um australiano e um solo com o ítalo-dinamarquês Paolo Nani.

Entre os nacionais, companhias de SP, RJ e DF. A paulista Acrobático Fratelli coloca quatro atletas de nado sincronizado na piscina do Sesc Santana para encenar Vitória Régia, espetáculo que conta uma lenda indígena brasileira.

Ponto alto da programação é a releitura do Circo Piolin, com números de repertório original. Na ocasião, Xuxu, seu último parceiro de cena, faz esquetes de humor. O ator Pascoal da Conceição também participa interpretando Mário de Andrade, amigo de Piolin que se inspirou no artista para as ações do Movimento Modernista.

1º FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE CIRCO De 2 a 12/5. Abertura hoje, 20h30, no Sesc Belenzinho.

Programação: sescsp.org.br