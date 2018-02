Festival Latino exibe 'Pescador', de Sebastián Cordero

Cordero participa agora do 7.º Festival de Cinema Latino-Americano com "Pescador". O filme nasce da interseção da estrada - ela tem sido a metáfora do evento - com o que não deixa de ser o cinema de gênero, por meio de gângsteres. "Pescador" não nega o título ao contar a história desse sujeito que habita uma aldeia pesqueira, na costa equatoriana. Para compensar a ausência do pai, a mãe incutiu nele a falsa ideia de que tem ascendência aristocrática, e ele acredita.

É um tipo bizarro, meio clownesco - principalmente no meio em que vive - e esse humor impregna o filme, mesmo que um naufrágio, e a descoberta de uma fortuna em droga, venham complicar a vida no vilarejo, com a entrada em cena de ''ratones'', e inclusive despertando a cobiça da mulher amada pelo pescador, que sonha colocar as mãos no dinheiro para cair no mundo.

O curioso é que o título nacional de "Armadilhas do Destino" se ajusta muito mais a essa história que extrapola definições. É ação, drama, comédia, tudo ao mesmo tempo e isso faz sentido porque Cordero, nascido em Quito, em 1972, nunca negou que foi "Os Caçadores da Arca Perdida", de Steven Spielberg, a que assistiu ainda criança, que despertou nele, desde cedo, o amor pelo cinema. Andrés Crespo faz o protagonista e o filme teve boas críticas no Festival de San Sebastián do ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

FESTIVAL DE CINEMA LATINO-AMERICANO

"Pescador". De Sebastián Cordero. Quarta, 17 h. Cinemateca.