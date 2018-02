Festival latino começa amanhã Para divulgar e discutir o panorama da cinematografia nos países do subcontinente, começa amanhã o 6.º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo (Festlatino), que será aberto com o documentário Esse Nosso Matulão (Os Brasileiros), de Philippe Barcinski, às 20h30, no Memorial da América Latina. Até domingo, a mostra, que não tem caráter competitivo, exibe 110 filmes em oito salas do circuito paulistano. Com entrada gratuita, a sexta edição vai homenagear o colombiano Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e roteirista de vários longas. Mais informações no site www.memorial.sp.gov.br.