Festival lança livro sobre DOCs O livro DOCTV - Operação de Rede, sobre o programa de televisão dedicado a exibir documentários em rede pública, será lançado hoje, na Cinemateca, como parte da programação do festival É Tudo Verdade. Organizado pela jornalista Maria do Rosário Caetano, DOCTV traz informações sobre mais de 200 documentários lançados no Brasil e em outros países, além de dez análises feitas por especialistas brasileiros em cinema, como Amir Labaki, Jean-Claude Bernardet e Ismail Xavier. Hoje, às 17 horas, na Cinemateca Brasileira, Sala Petrobrás. Largo Senador Raul Cardoso, 207. Telefone: (11) 3512-6111. O evento é gratuito.