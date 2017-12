Festival infantil de teatro homenageia irmãos Grimm Os Irmãos Grimm, dois alemães conhecidos pelas fábulas infantis que criaram, serão homenageados no mês de dezembro no Teatro Alfa. Dos criadores de Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel e tantos outros clássicos foram pinçadas algumas obras já encenadas no Alfa em várias épocas: ?João e o Pé de Feijão?, ?João e Maria? e ? O Flautista de Hamelin?. O ?Festival de Teatro Infantil Irmãos Grimm? começa amanhã, às 16 horas, com ?João e o Pé de Feijão?, na versão da Companhia Circo Mínimo. Essa foi a primeira peça infantil da trupe, que já recebeu vários prêmios. A encenação segue à risca a história: o menino que troca uma vaca por feijões mágicos e é repreendido pela mãe. Mas, com o passar do tempo, o pé de feijão cresce até o céu e o garoto resolve escalá-lo para conhecer o Gigante que mora lá em cima e que não gosta de criança. João precisa derrotar o Gigante e adquirir a riqueza (um ovo de ouro, que solucionaria o problema de sua família) ou a fonte da riqueza (a galinha dos ovos de ouro). Na seqüência do Festival, nos dias 8 e 9 de dezembro, também às 16 horas, o grupo teatral Le Plat Du Jour apresenta um espetáculo ?João e Maria? mais criativo que o normal. Nessa montagem há duas aves, Bicudinha e Bicudona, que querem mudar do ramo do ?avoar? para o ramo do ?cantar?. E para fechar a homenagem aos Irmãos Grimm, o Teatro Alfa recebe a Companhia Furunfunfum na encenação do espetáculo ?O Flautista de Hamelin?, nos dias 15 e 16 de dezembro, às 16h. O conto se passa na cidade de Hamelin, que enfrenta uma infestação de ratos. Sua população está em busca de alguém para sanar o problema, até que aparece um estranho flautista que cobra pelo serviço. Como ele leva um calote, resolve se vingar dos habitantes do local. Essa história é contada com direito a música ao vivo, criada pelo Furunfunfum. Os espetáculos duram, em média, uma hora. Teatro Alfa - R. Bento Branco de Andrade Filho, 722. Sala B. Tel.: (011) 5693-4000. Preço: R$ 10 (crianças até 12 anos) e R$ 20 (adultos). Sáb. e dom., às 16h. Censura: 3 anos (peças João e o Pé de Feijão e Le Plat Du Jour); 4 anos (O Flautista de Hamelin). Site: www.teatroalfa.com.br.