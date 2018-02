Festival Indie exibe 66 filmes de 18 países no Cinesesc

Inédita no País, a retrospectiva de Kurosawa (que nada tem a ver com Akira Kurosawa, vale lembrar) traz 23 títulos da obra do diretor de 55 anos, inclusive os que chamaram atenção no mundo Ocidental, como "Cure" (1997), filme policial sobre um detetive que investiga uma série de assassinatos brutais, que se desenrola num questionamento profundo sobre o significado da morte, os instintos humanos e as expectativas da sociedade. Dois filmes que compõem o rol ganharam reconhecimento internacional: "Futuro Brilhante" (2003), nomeado à Palma de Ouro no Festival de Cannes, e o mais recente, "Sonata de Tóquio" (2008), que valeu o prêmio do júri da mostra Um Certo Olhar do prestigioso festival francês.

Para reunir uma amostra considerável da produção de Kurosawa, a curadoria entrou em contato com o diretor, mas nem ele soube dizer onde conseguir alguns de seus filmes, já que o cineasta não faz parte de nenhum estúdio. "Ele não tem nem um assistente. Foi muito solícito conosco, mas não sabia dizer onde estavam seus filmes", conta uma das curadoras, Franchesca Azzi, que começou a busca no ano passado. "Depois que finalmente as encontramos, esperamos meses até que a alfândega liberasse os pacotes", conta.

Outro grande nome do cinema indie, o tailandês Apichatpong Weerasethakul, se apoia em aspectos regionais, pesquisas de campo e até no budismo em seus filmes. Em maio deste ano, foi consagrado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes com o curta "Uma Carta para Tio Boonmee", o que causou espanto nos cineastas europeus - o jornal francês Le Monde o chamou de "anjo bizarro". O curta premiado foi incluído em um dos quatro "programas", que reúnem 20 curtas-metragens do tailandês.

Segundo a curadora, valem destaque também as produções da Romênia, como o drama familiar "A Garota Mais Feliz do Mundo", de Delia Cristina, e "Terça-feira, Depois do Natal", que fala sobre um triângulo amoroso e também teve participação em Cannes. Outros autores de peso do universo indie são o americano Todd Solondz, que retoma os personagens de seu antigo longa "Happiness" em "Vida Durante a Guerra"; a francesa Clare Denis, "outsider" do cinema francês que explora a guerra civil da África em "White Material" e o sul-coreano Hong Sang-Soo, com "Hahaha". "Sang é o Woody Allen do cinema indie", diz Franchesca.

As informações são do Jornal da Tarde.

Festival Indie de Cinema - Cinesesc (Rua Augusta, 2075). Tel. (011) 3087-0500. De 16 a 30/9. Entrada gratuita. Classificação indicativa: 16 anos. Programação completa no site www.indiefestival.com.br