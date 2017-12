Festival Häagen-Dazs promete 'esfriar' todo o público Com a temperatura queimando os neurônios, nada mais saboroso do que tomar um sorvete. Levando o clichê do universo publicitário em frente, o Festival Häagen-Dazs Mix Music faz sua estréia no disputado calendário de shows no Brasil. A marca americana reservou para o evento o terraço da loja Daslu e espera que duas mil pessoas compareçam para curtir as apresentações da noite. Quem adquirir um ingresso para os shows (apenas nas lojas da marca), terá garantido um tentador open bar de sorvete e drinks especiais. Já os artistas que tocarão no festival estão longe de ser do primeiríssimo time (Booka Shade, Slam, Ce Ce Peniston, Porto Cinco2 e Moptop), mas podem funcionar com a estrutura moderna que a marca promete montar na Daslu. Uma delas será o Momento Praia, com a inserção de areia em um espaço para que o público realmente sinta-se no mar. Stuart McMillan, do Slam, já veio ao Brasil algumas vezes, a primeira há 10 anos no Hell?s Club. Ele falou desse conceito novo de festival: ?É bem estranho. Mas muito melhor do que se o patrocínio fosse de uma marca de cigarro. Fumar muito pode matar, mas não conheço ninguém que morreu por tomar muito sorvete?. Häagen-Dazs Mix Music. Terraço Daslu. Av. Chedid Jafet, 131, Vila Olímpia, São Paulo. Tel. (011) 3841-4000. Hoje, 22h. R$ 150 (mulher) e R$ 250 (homem). Ingressos apenas nas lojas Häagen-Dazs.