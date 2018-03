Festival Gospel vale R$ 8,4 mi na Globo

Já ouviu falar no Festival Promessas: Adorando a Deus com Excelência? Pois a Globo está mais que engajada no evento, que será gravado e transmitido como especial de fim de ano, em 18 de dezembro, no Aterro do Flamengo. A expectativa de público soma 1 milhão de pessoas.

E quanto vale o show? Nas contas que a Globo apresentou ao mercado publicitário e ao qual a repórter Thaís Pinheiro, deste Estado, teve acesso, há espaço para quatro cotas nacionais de R$ 2,1 milhões, com exposição também na Globo.com. Só não vale propaganda de cerveja. No palco, ímãs de grande bilheteria, como a banda Diante do Trono, David Sacer, Fernanda Brum, Fernandinho, entre outros.

O cantor David Sacer. Foto: Reprodução

R$20,6 milhões: este é o custo de tabela de cada uma das cinco cotas de patrocínio que a Globo vem propondo ao mercado publicitário para o Big Brother Brasil 12.

E haja inflação. O último BBB, e olhe que a 11.ªedição teve a mais baixa audiência da história do programa no Brasil, valia R$16,4 milhões por cota. Ambev, Fiat, Johnson&Johnson, Niely e Unilever, patrocinadoras da última edição, têm preferência na compra.

O slogan de “TV mais feliz do Brasil” não tem sido devidamente honrado no departamento de jornalismo do SBT. Súditos do setor aguardam para qualquer momento uma nova dança de cadeiras no comando da área.

A esta colunista, o jornalista Fernando Vieira de Mello, vice-presidente de Conteúdo da TV Cultura e cotado para a direção de jornalismo do SBT, reagiu com fina ironia ao ser questionado se iria mudar de canal. “Ô, já tô lá”, riu.

Mario Sergio Conti, no comando do Roda Viva a partir de hoje, deve dispensar o uso de ponto eletrônico, mas não se recusou a fazer testes com a engenhoca.

Em tempo: o público enfim terá de volta a chance de fazer perguntas ao entrevistado do Roda Viva, até porque o programa retoma sua condição ao vivo. Vale via Twitter e e-mail.

Brincadeira tem hora e custo. Alvo de um processo judicial por parte de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, Rafinha Bastos postou na sexta-feira pedido para que seguissem o perfil @FilhoDoRafinha” no Twitter.

“Papai vai pagá plocesso. Vai faltá flalda, mamadêla e lemédio pu nenê”, dizia um dos poucos tweets do @FilhoDoRafinha, que chegou a somar mais de 2,3 mil seguidores e logo desapareceu da rede.