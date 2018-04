Festival gaúcho seleciona filmes Esta é a última semana para inscrever obras audiovisuais no edital de seleção para as mostras competitivas do CineEsquemaNovo 2011 - Festival de Cinema de Porto Alegre. Trabalhos podem ser enviados até segunda-feira, dia 17. O evento ocorre entre 23 e 30 de abril na capital gaúcha. Uma das novidades desta 7.ª edição do CEN é a premiação em dinheiro aos vencedores das mostras competitivas, com prêmios em serviços para a produção de novas obras. O melhor longa receberá R$ 12 mil e o melhor curta ou média, R$ 5 mil. O regulamento e a ficha obrigatória de inscrição podem ser consultados no site do festival: www.cineesquemanovo.org.