Festival em SP terá Black Mountain, Helmet e Vaselines Depois de 13 edições, o Noise Festival - que ocorre em Goiânia - promove, hoje e amanhã, sua primeira edição em São Paulo. A escalação das bandas reflete a programação do irmão mais velho goiano e tem como destaques os canadenses do Black Mountain e a lendária banda Vaselines de Eugene Kelly e Frances Mckee. Os americanos do Black Lips também dão as caras como mais um forte nome internacional. Atento às boas novidades da cena daqui, a edição paulistana apresenta a carioca Do Amor e as revelações Black Drawing Chalks (GO) e Homiepie (SP). Fechando a escalação nacional, os catarinenses do Ambervisions. O festival conta ainda com Motek (Bélgica), Flaming Sideburns (Finlândia), Tormentos (Argentina), The Ganjas (Chile) e Calume-Hcla (USA). Na última hora, o lendário guitarrista Page Hamilton e seu Helmet confirmaram presença no sábado. Festival acontece no Eazy, antiga Broadway, que terá dois palcos e um espaço com capacidade para duas mil pessoas. As informações são do Jornal da Tarde. SP Noise Festival. Eazy. Av. Marquês de São Vicente, 1.767, Barra Funda. Tel. (011) 3611-3121. Hoje (a partir das 19h; R$ 65) e amanhã (a partir das 18h; R$ 80). Mais informações no site www.goianianoisefestival.com.br/spnoise.php.