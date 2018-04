Festival em São Paulo alia cinema e moda

Começa nesta sexta-feira, 24, em São Paulo a terceira edição do festival Iguatemi FilmeFashion, que explora a relação da moda com o cinema. Serão três mostras e, entre os destaques da mostra Panorâmica Internacional está o documentário francês Lagerfeld Confidential, do cineasta francês Rodolphe Marconi. O filme teve estréia mundial no último Festival de Berlim e mostra a intimidade do famoso e workaholic estilista da Chanel, Karl Lagerfeld. "A moda é um negócio efêmero, perigoso e injusto", confessa Lagerfeld no documentário, acrescentando que na sua profissão, mais do que talento, é preciso ter jogo de cintura. Outro destaque do festival é o fotógrafo e cineasta americano Bruce Weber - mais conhecido por suas fotos homoeróticas e por suas campanhas para Calvin Klein e Ralph Lauren. Weber ganha uma retrospectiva com seus curtas e documentários. Entre os destaques está A Letter to True, documentário em que relata a paixão por cachorros, realizado depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. O festival trará um espaço exclusivo em sua homenagem. Weber participará de uma conversa ao vivo e online com os fãs, direto de Nova York. Também será exibido seu documentário sobre o músico de jazz Chet Baker que concorreu ao Oscar, Let''s Get Lost. A principal das três mostras do festival é a FilmeFashion Cinema Brasileiro, que reúne os 15 filmes com figurinos mais representativos da produção nacional, produzidos de 1920 a 2006. Ainda dentro da mostra histórica de filmes nacionais estão longas como Sangue Mineiro, de Humberto Mauro (1929), O Cangaceiro, de Lima Barreto (1953) e Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira, além de exposições de figurinos de novelas que fizeram moda. De Londres, o festival traz o projeto SHOWstudio, pioneiro na exibição de vídeos de moda na internet, criado em 2000 pelo fotógrafo britânico Nick Knight. São mais de 400 colaboradores entre modelos, fotógrafos, estilistas, músicos, entre eles, John Galliano (acima), Björk, Brad Pitt, entre outros. O projeto do site de moda lançado em 2000 Nick Knight, um dos maiores fotógrafos de moda da atualidade, é, desde então, é plataforma pioneira para criação e exibição de vídeos. O Iguatemi FilmeFashion também apresentará eventos de dança e fica em cartaz até 30 de agosto.