Festival do Rio anuncia selecionados para a Première Brasil

O Festival do Rio acaba de anunciar os filmes brasileiros de longa-metragem de ficção e documentários em competição na sua edição 2007. Além da seleção competitiva, os brasileiros também participam das mostras Retratos e Hors Concours da Première Brasil 2007. Este ano, o Festival também ganha uma nova a mostra Novos Rumos, integrada por jovens diretores que estreiam seus primeiros longas na Première Brasil. A seleção, vigorosa, promete. A grande maioria já fez uma bela carreira por festivais internacionais. Só para citar alguns, há Mutum (que teve acolhida calorosa em Cannes), Juízo, de Maria Augusta Ramos, que acaba de ter ótima exibição em Locarno, na Suíça; A Casa de Alice, de Chico Teixeira (que fez bonito em Berlim); Deserto Feliz, de Paulo Caldas (que acaba de ser premiado em Gramado), Estômago, de Marcos Jorge (que está sendo finalizado na Itália) e vários outros títulos são o melhor da recém safra do novíssimo cinema brasileiro. A ver! Confira a lista completa dos selecionados: Mostra Competitiva de Longas de Ficção 1) A CASA DE ALICE, de Chico Teixeira 2) DESERTO FELIZ, de Paulo Caldas 3) ESTÔMAGO, de Marcos Jorge 4) MARÉ, NOSSA HISTÓRIA DE AMOR, de Lucia Murat 5) MUTUM, de Sandra Kogut 6) ONDE ANDARÁ DULCE VEIGA?, de Guilherme de Almeida Prado 7) SEM CONTROLE, de CrisD'Amato 8) O SIGNO DA CIDADE, de Carlos AlbertoRiccelli 9) A VIA LÁCTEA, de Lina Chamie Mostra Competitiva de Longas Documentários 1) ANDARILHO, de Cao Guimarães 2) CONDOR, de Roberto Mader 3) DIÁRIO DE SINTRA, de Paula Gaitán 4) ESTRATÉGIA XAVANTE, de Belisario Franca 5) MEMÓRIA PARA USO DIÁRIO, de Beth Formaggini 6) O ENGENHO DE ZÉ LINS, de Vladimir Carvalho 7) PANAIR DO BRASIL, de Marco Altberg 8) PINDORAMA - A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS 7 ANÕES, de Roberto Berliner, Lula Queiroga e Leo Crivelare 9) PQD, de Guilherme Coelho 10) RITA CADILLAC, A LADY DO POVO, de Toni Venturi Seleção Hors-Concours 1) CONTOS DE RISO E MEDO, de Helvécio Ratton 2) GRUPO CORPO 30 ANOS - UMA FAMÍLIA BRASILEIRA, de Fabio Barreto e Marcelo Santiago 3) ILUMINADOS, de Cristina Leal 4) JOGO DE CENA, de Eduardo Coutinho 5) JUÍZO, de Maria Augusta Ramos 6) MULHERES SEXO VERDADES MENTIRAS, de Euclydes Marinho 7) NOME PRÓPRIO, de Murilo Salles Mostra Retratos 1) CARLOS OSWALD - O POETA DA LUZ, de Regis Faria 2) A ETNOGRAFIA DA AMIZADE, de Ricardo Miranda 3) EU EU EU JOSÉ LEWGOY (de olhos bem abertos), de Cláudio Kahns 4) O TABLADO E MARIA CLARA MACHADO, de Creuza Gravina Mostra Novos Rumos 1) 5 FRAÇÕES DE UMA QUASE HISTÓRIA, Armando Mendz, Cris Azzi, Cristiano Abud, Guilherme Fiúza, Lucas Gontijo e Thales Bahia 2) AINDA ORANGOTANGOS, de Gustavo Spolidoro 3) CORPO, de Rossana Foglia e Rubens Rewald 4) MEU NOME É DINDI, de Bruno Safadi Os filmes de longa-metragem selecionados para a Mostra Competitiva da Première Brasil concorrerão ao PRÊMIO REDENTOR nas seguintes categorias: - Melhor Longa-Metragem Ficção - Melhor Longa-Metragem Documentário - Melhor Direção - Melhor Ator - Melhor Atriz - Prêmio Especial do Júri - Voto Popular de Melhor Longa-Metragem de Ficção - Voto Popular de Melhor Longa-Metragem Documetário A escolha dos premiados (exceto voto popular) será feita por um júri oficial, a ser divulgado posteriormente.