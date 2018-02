Festival do Rio abre inscrições Já estão abertas as inscrições para a Première Brasil da edição deste ano do Festival do Rio, que será realizado entre 27 de setembro e 11 de outubro, quando a cidade recebe o melhor da produção recente cinematográfica na produção e internacional e abriga o RioMarket - segmento de negócios do Festival, entre outras atrações. Serão selecionados curtas e longas-metragens nacionais de ficção e documentário, realizados entre 2010 e 2012. Para acessar o formulário de inscrição, basta acessar http://inscricoes.festivaldorio.com.br. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de julho. Mais informações pelo e-mail pbrasil@festivaldorio.com.br.