FESTIVAL DO RIO ABRE INSCRIÇÕES O Festival de Teatro Universitário do Rio de Janeiro, a ser realizado entre os dias 23 e 28 de abril no Espaço Tom Jobim, no Rio, amplia sua atuação e passa a aceitar inscrições de grupos de teatro de universidades, escolas e cursos profissionalizantes de todo o País. O festival premiará a melhor esquete com R$ 15 mil, valor que deverá ser empregado na montagem da peça. Ao vencer, o grupo já garante, também, a participação no Festival de Curitiba de 2014. Além disso, a organização promoverá uma turnê pelo Estado do Rio com os nove melhores grupos deste ano. As inscrições vão até 11 de março e podem ser feitas no site www.festurio.com.br.