Festival do MoMA de Nova York exibe produções brasileiras

Começa nesta quinta-feira, 12, no Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York, o Première Brazil, um minifestival de cinema brasileiro contemporâneo organizado pelo museu com a colaboração do Festival do Rio. Antonia, de Tata Amaral, Cão Sem Dono, de Beto Brant e Renato Ciasca, mais os curtas Yansan, de Carlos Eduardo Nogueira, e Tarantino´s Mind, do 300 ml, abrem a programação, que vai até dia 23 e exibirá mais oito longas. Pixote - A Lei do mais Fraco, dirigido por Hector Babenco em 1981, entra destacado como um clássico e terá exibições acompanhadas pelo documentário de Felipo Brisso e Gilberto Topczewski Pixote in Memoriam.