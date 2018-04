Festival do Minuto quer registros da Virada Cultural São 24 horas de Virada Cultural ou 1440 minutos, entre os dias 2 e 3 de maio. Desse total, Marcelo Masagão, curador do Festival do Minuto, quer que as pessoas registrem apenas 60 segundos e enviem para o site do festival até o dia 11 de maio. Os melhores trabalhos vão concorrer a R$5 mil reais em prêmios. O regulamento completo também está no site. O concurso faz parte do cardápio de eventos da Virada Cultural e, segundo Masagão, instiga a criatividade do participante.