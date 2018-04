Festival do documentário musical vai até domingo O Festival Internacional do Documentário Musical In-Edit acontece em São Paulo até o domingo. Nascido em Barcelona há 7 anos, o festival segue para o Rio, onde ocorre no Cine Santa Teresa de 9 a 12 de julho. De acordo com informações do site do In-Edit Brasil, o festival reuniu 29 filmes internacionais e 15 nacionais. Entre os seis trabalhos em competição, o público vai decidir qual o melhor documentário musical brasileiro que será apresentado em Barcelona em outubro.