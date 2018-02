Festival de Veneza prepara-se para anunciar grande vencedor Hollywood esquenta as máquinas para o Oscar de fevereiro, mas pode ser que o júri do Festival de Veneza olhe para outras direções aos escolher, entre os 23 filmes concorrentes, o vencedor do Leão de Ouro no sábado. Seis filmes norte-americanos participam da competição --duas produções sobre a guerra no Iraque, uma sobre a corrupção em Wall Street, uma refilmagem da história de Jesse James, uma biografia de Bob Dylan na qual a atriz Cate Blanchett interpreta o cantor, além de uma comédia. A inclusão desses filmes na competição garantiu um grande afluxo de estrelas no tapete vermelho, algo crucial para o sucesso de qualquer festival. Brad Pitt compareceu a Veneza ao lado de Angelina Jolie e dos filhos do casal. E George Clooney, Woody Allen, Johnny Depp, Charlize Theron e Keira Knightley garantiram presença, acenando para os fãs em polvorosa. Caso o júri do festival decida-se por uma premiação de sabor mais político, o chocante "Redacted", de Brian de Palma, pode ser um forte concorrente, afirmaram críticos de cinema. A produção reconstrói a história de uma iraquiana de 14 anos de idade estuprada e assassinada por soldados norte-americanos. Mas o filme dividiu opiniões, ao passo que o mais delicado "In the Valley of Elah", de Paul Haggis, conquistou uma aprovação generalizada. Haggis conta a história de um soldado norte-americano assassinado após regressar do Iraque. Parte da força do filme deve-se à grande atuação de Tommy Lee Jones, no papel principal. "Acho que o filme de Brian de Palma é mais original e inovador, também por causa da forma como utiliza as mídias mais recentes. Já o de Haggis é mais tradicional", disse a crítica de cinema Paola Jacobbi, em Veneza para a edição italiana da revista Vanity Fair. "O único problema com o filme de De Palma é que ele prega para os convertidos, é ideológico demais." Jay Weissberg, da revista de cinema Variety, disse que o diretor de "Redacted" "desfere um golpe de marreta contra nossas cabeças." "A gente se sente manipulado." Se o júri de Veneza decidir-se por privilegiar a arte cinematográfica mais pura ao invés das produções de teor político, então o favorito é "La Graine e le Mulet", dirigido por Abdellatif Kechiche, que nasceu na Tunísia. O filme conta a história de uma família árabe no sul da França reunida em torno do antigo sonho do pai de possuir seu próprio restaurante. Trata-se de um mergulho no que o diretor descreve como "o direito dos imigrantes de serem diferentes."