Festival de Veneza anuncia júri A direção do Festival de Veneza anunciou a lista do júri de sua próxima edição, que vai de 29 de agosto a 8 de setembro. Todos os jurados são cineastas em comemoração dos 75 anos do Festival. O chinês Zhang Yimou será o presidente; o mexicano Alejandro Gonzáles Iñárritu, a australiana Jane Campion, o holandês Paul Verhoeven, a francesa Catherine Breillat, o italiano Emanuele Crialese, e o turco naturalizado italiano Ferzan Ozpetek completam a lista.