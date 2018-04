Festival de Toronto promete o retorno de 'filmes relevantes' O Festival Internacional de Cinema de Toronto deste ano será marcado pelo retorno ao "cinema relevante", disseram seus organizadores esta semana. Mas isso não deve reduzir o brilho dos astros previstos para o evento, que acontecerá em setembro. O co-diretor Noah Cowan descreveu o festival de 2007 como momento de virada, especialmente no caso dos filmes norte-americanos que serão exibidos, que, segundo ele, manifestam "seriedade de objetivo" e apresentam análises críticas da política dos Estados Unidos e da guerra no Iraque. "Eles lembram o grande cinema dos anos 1970", disse ele. "A sensação que se tem é que o cinema está voltando a ser relevante." Os organizadores disseram que o festival vai exibir 349 filmes de 55 países ao longo de dez dias em setembro. Está prevista a presença de astros de Hollywood como Brad Pitt, George Clooney, Cate Blanchett, Reese Witherspoon, Sean Penn e Jennifer Connelly, que fazem parte dos mais de 500 cineastas, atores e executivos do cinema que devem comparecer ao festival. A programação de gala terá 20 filmes repletos de ganhadores anteriores do Oscar. George Clooney é o astro de "Michael Clayton", sobre um agente que faz trabalhos sujos para uma poderosa firma de advocacia. "Rendition", com Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal e Meryl Streep, é sobre a busca de uma americana para encontrar seu marido, nascido no Egito, que está sendo mantido numa prisão secreta da CIA. "Man from Plains", de Jonathan Demme, é um documentário sobre o ex-presidente americano Jimmy Carter, e "Redacted", de Brian De Palma, lança um olhar fictício sobre um grupo de soldados americanos no Iraque. "Captain Mike Across America" destaca as atividades do documentarista Michael Moore durante a eleição presidencial de 2004 nos EUA. Dirigido por Jeremy Podeswa, o filme canadense "Fugitive Pieces", baseado num romance de Anne Michaels, vai abrir o festival, que acontecerá entre 6 e 15 de setembro. O Festival de Toronto terá sua 32a edição anual este ano e é um dos mais influentes do mundo, ao lado dos de Cannes, Sundance, Berlim e Veneza. O evento ganhou a reputação de servir como pontapé inicial da temporada de premiações em Hollywood.