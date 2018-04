Festival de Toronto exibe 3º longa de Suzana Amaral

"Hotel Atlântico" lotou a sala Isabel Bader Theatre, com capacidade para 400 pessoas, na noite do dia 11, no Canadá. O road movie filmado em várias cidades de São Paulo e em Santa Catarina integra a seção Masters, voltada a mestres do cinema, como o título já adianta. E a julgar pela reação do público que compareceu à première mundial do título inspirado no livro homônimo de João Gilberto Noll, a diretora atingiu seu objetivo, causando o estranhamento que desejava. "Queria que o filme só começasse efetivamente na cabeça da plateia quando apagassem as luzes do cinema." E foi o que aconteceu. "Pelo interesse do público e o teor das perguntas, após a sessão, deu para perceber que eles conseguiram penetrar na história, onde o subtexto é muito mais importante."

Para contrastar com suas obras anteriores, mais convencionais, intimistas e femininas, Suzana decidiu mergulhar no absurdo da vida, sem a preocupação de tecer uma trama propriamente dita. Júlio Andrade encarna um ator desempregado, sem nome, que embarca numa jornada existencial. Ao longo de 107 minutos, ele simplesmente encontra personagens (vividos por Mariana Ximenes, João Miguel e Gero Camilo) que pouco ou nada ajudam a explicar quem ele é. E as situações são as mais imprevisíveis e desconexas. "Busquei deliberadamente uma narrativa fragmentada, fria, masculina e sem emoção"'', disse, completando que nunca esteve tão disposta a arriscar atrás das câmeras. "A idade madura é a melhor fase para uma guinada de 180 graus." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.