Festival de Tiradentes abre com 'O Gerente', de Saraceni

A cerimônia de abertura constou de duas homenagens - a Saraceni e ao ator Irandhyr Santos, "ao que está chegando e ao que está indo embora", como sintetizou, de forma um tanto rude, o também diretor Cláudio Assis - e de um desfile do estilista mineiro Ronaldo Fraga, que desconstruiu o uniforme de frentista numa homenagem a Petrobras, grande patrocinadora da Mostra, que está atingindo a marca de 500 filmes. Foram 26 modelos em que o macacão ganhou referências cinematográficas.

Havia grande expectativa pela presença da ministra da Cultura, Ana de Hollanda. Foi sua primeira aparição num grande evento de cinema - de cultura em geral - e ela decepcionou. Disse meia dúzia de banalidades, errou nos números ao citar a frequência de público no ano passado - atribuiu ao cinema brasileiro 10 milhões de espectadores, quando só "Tropa de Elite 2", de José Padilha, fez mais do que isso - e jogou para a secretária do Audiovisual, Ana Paula Santana, a discussão sobre o futuro da Ancine. A secretária participa hoje de um encontro com a classe em Tiradentes.

O sábado foi marcado pelo documentário "Cortina de Fumaça", de Rodrigo MacNiven, em que até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso advoga pela descriminalização das drogas. MacNiven fez um trabalho sério de pesquisa, ouvindo especialistas que desmontam falácias sobre a maconha. Seu filme recorre a gráficos e a uma montagem acelerada. Lembra os documentários de Errol Morris, com um pé no espetáculo, e, de certa forma, desdiz a intenção do cineasta. MacNiven afirma que "Cortina de Fumaça" é sua contribuição ao debate sobre um tema visceral - a recente ocupação das favelas do Rio está ligada ao tema. O filme vai dar o que falar. Não por acaso, o público aplaudiu de pé o diretor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.