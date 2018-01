Festival de Roterdã exibe 'Febre do Rato' "Febre do Rato", de Cláudio Assis, será exibido hoje no Festival de Roterdã, um dos mais importantes da Europa. O diretor Cláudio Assis, os atores Irandhyr Santos e Nanda Costa e a produtora Julia Moraes estarão presentes à exibição do longa, que integra a sessão competitiva Spectrum, composta de 72 produções, entre ficções e documentários, de 32 países. Vencedor do Festival de Cinema de Paulínia em 2011, "Febre do Rato" teve patrocínio do Festival de Roterdã para sua realização. O título do filme, que tem estreia no Brasil prevista para abril, faz referência a uma expressão popular típica do Nordeste brasileiro, que significa aquele que está fora de controle. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.