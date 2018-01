Festival de rock reúne bandas 'independentes' em SP

O Macaco Bong se apresenta sexta e sábado, às 21h, o Hurtmold, no domingo, às 19h, enquanto Móveis faz shows nos dias 22 e 23, às 21h, e o Cidadão Instigado, no dia 24, às 19h.

O idealizador do festival é Pena Schmidt, atual superintendente do Auditório, que tem larga experiência na produção de discos de música brasileira, incluindo bandas de peso como Titãs, Camisa de Vênus e Ira!. Para ele, a década de 1980 é "muito naïve para esses dez que estão chegando". "Hoje são jovens mais complexos, o instrumental que eles estão tocando hoje não tem comparação com o que se fazia."

Sobre essas bandas escolhidas para "mostrar que existe uma cena nova", Schmidt diz que gosta muito da musicalidade delas, cada um seguindo um caminho próprio, "com muita personalidade de estilo". Do Cidadão, Schmidt destaca o fato de ser uma banda que pode ir de um lado para outro com a maior elegância, "um rock energético que chega a ser cerebral". O Macaco Bong é uma nota atrás da outra, sem nexo nem espaço para respirar. "Não estão fazendo melodia mais. E é música com M maiúsculo. Com todo respeito, o Sepultura fica uma bandinha melódica perto deles." Os Móveis aprenderam a "abrir os espaços individuais, que é a melhor escola de produção possível, conseguir orquestrar para que todo mundo toque e não se perca ninguém".

Com cinco anos de existência e apenas um EP e um álbum lançados, o Macaco Bong é a mais incensada expressão de uma tendência crescente de boas bandas: a do rock instrumental. Sem deixar brecha para respirar, o power trio de Cuiabá faz apresentações demolidoras, como a que conquistou até o público do Sepultura na Feira Música Brasil, em dezembro, no Recife. No mesmo evento, o Cidadão e os Móveis não deixaram por menos, dando o sangue em shows consagradores para grandes plateias. As informações são do Jornal da Tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Festival Alto Verão. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 3, Pq. do Ibirapuera. Tel. (011) 3629-1075. Sex. e sáb., às 21 h; dom., às 19 h. R$ 30/ R$ 80 (pacote).