Festival de robatas no Kinu, do Grand Hyatt Começa nesta sexta-feira, 9, o festival de robatas do Kinu, restaurante japonês do Grand Hyatt São Paulo. Robata é o nome dado às grelhas onde são feitos os espetinhos típicos da comida oriental. O festival que acontece somente no jantar vai até o dia 31. Carnes, peixes, frutos do mar e legumes estão no cardápio do chef Adriano Kanashiro. São preparados na mesa em um fogareiro especial de cerâmica, com sete molhos como acompanhamento: tarê trufado, pitanga, vinagrete oriental e laranja com caju. Entre as sugestões do menu estão as robatas Jo Gyuniko, de picanha, (R$ 14, o par), Hatsu, de coração de frango (R$ 8, o par), Ika, de lula (R$ 12, o par), Ebi, de camarão (R$ 20, o par), Kinoko, de shimeji (R$ 9, o par) e Chizu, de queijo coalho (R$ 8, o par). Ou Moriawase, com sete unidades de robatas variadas (R$ 35). Kinu - Av. das Nações Unidas, 13301 - Tel: (11) 6838-3208. Jantar: seg. a quinta., das 19h30 às 23h30. Sex e sáb, das 19h30 à 0h. Domingo, das 19h30 às 23h30. Cc: Visa, Amex, Credicard, Mastercard e Diners. Estac.: R$ 10,00 (almoço) e R$ 12,00 (jantar). Capacidade: 62 pessoas. Área para fumantes e acesso a portadores de deficiência física.