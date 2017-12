Festival de Ribeirão Preto traz Mutantes e NX Zero

Skank, Pitty, Charlie Brown Jr., Mutantes, NX Zero, Marcelo D2, Cidade Negra e Luxúria vão invadir a cidade de Ribeirão Preto nesse sábado, 16. As atrações fazem parte do Festival João Rock, que vai tomar o Estádio do Comercial em dez horas de shows. Vai ser um encontro de várias gerações do pop rock brasileiro na cidade que fica a 320 km da capital. Os veteranos dos Mutantes, que ajudaram a dar os primeiros passos do rock’ n’roll no Brasil, vão se encontrar com a nova safra das FMs, como o Luxúria e o fenômeno NX Zero, uma das referências do emocore brasileiro, que faz a cabeça da garotada hoje em dia. Também há espaço para aquelas bandas que despontaram no cenário musical na década de 1990, como os mineiros do Skank, o grupo Charlie Brown Jr., vindo da cidade de Santos, e os reggaeros fluminenses do Cidade Negra. O rapper Marcelo D2 também pode se enquadrar nessa categoria, pois começou a ficar conhecido com as letras polêmicas de sua antiga banda, o Planet Hemp. Dessa vez, ele mostra sua mistura de rap com samba. Na onda do politicamente correto que tomou os festivais de música em todo o planeta, o João Rock vai entrar na campanha pela erradicação da fome, com arrecadação de alimentos. De olho do aquecimento global, a organização do festival e a ONG SOS Mata Atlântica vão plantar árvores para neutralizar todo o gás carbônico emitido pela festa. João Rock. Estádio do Comercial. Avenida Plínio de Castro Prado, s/n, Ribeirão Preto. Ingressos de R$ 50 a R$ 120. Sábado, a partir das 16h. Informações: (16) 3635-7573