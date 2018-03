Festival de ópera de 130 anos entra na era digital

Um dos mais prestigiosos festivais de ópera do mundo, o Festival Richard Wagner de Bayreuth, na Alemanha, terá neste ano recursos da era digital, com transmissão de um espetáculo em um telão e pela internet pela primeira vez em seus mais de 130 anos de história. O festival, que começa no dia 25 de julho e vai até 28 de agosto, foi criado pelo compositor Richard Wagner em 1876 e todos os anos apresenta óperas do alemão. Fãs de Wagner disputam as entradas para o festival, e o tempo de espera para um dos 58 mil ingressos de Bayreuth é de, no mínimo, sete anos. Neste ano, a ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg, a ser encenada em 27 de julho, será transmitida por um telão gigante de 90 m² na principal praça de Bayreuth, cidade no interior do Estado da Baviera, no sul da Alemanha. O público na praça poderá acompanhar tudo sem gastar um tostão, e os organizadores esperam atrair cerca de 10 mil pessoas. Além disso, quem se registrar previamente, pagando 49 euros (cerca de R$ 123), também poderá ver Os Mestres Cantores de Nuremberg pela internet, ao vivo e em qualquer parte do mundo. Críticas A estratégia de entrar na era digital pode ajudar a popularizar um festival hoje considerado elitista, ainda que o compositor Wagner sonhasse com uma festa de ópera feita para o povo. As mudanças, entretanto, já sofrem as primeiras críticas. "À primeira vista, (a transmissão por telões) é uma idéia fascinante. Mas não deverá trazer os ares novos esperados", ponderou Christoph Waitz, especialista em cultura do partido liberal alemão FDP. Para ele, as expectativas dos fãs de ópera "não são idênticas às dos torcedores de futebol". "Os wagnerianos inveterados vão se horrorizar", avisou. Segundo o porta-voz de Bayreuth, Roland Emmerich, a transmissão pela internet promete ser um divisor de águas, comparado à primeira transmissão por rádio de Tristão e Isolda, em 1931. Mudança de direção A inovação antecede a esperada mudança da direção do evento. Após anos de discussões e brigas no clã dos Wagner, o neto do compositor, Wolfgang Wagner, de 88 anos, anunciou em março que esta será sua última temporada à frente do festival. Ele disse que renunciará ao cargo, ocupado por ele em caráter vitalício desde 1951. A sucessora deverá ser sua filha Katherina, de 30 anos. Entretanto, os planos são de que ela compartilhe o comando com sua meio-irmã mais velha e antiga rival, Eva Pasquier Wagner, fruto do primeiro casamento de Wolfgang. A direção em dupla encerraria uma disputa familiar de mais de três anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.