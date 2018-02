Festival de Olinda abre inscrições

O festival pernambucano Cena Brasil abriu suas inscrições para bandas de todo o Brasil. A sétima edição do evento contará com música, artesanato, palestras, oficinas, debates e passeios ciclísticos gratuitos. Os grupos interessados têm até o dia 30 para enviar o material contendo CD e release do grupo para a Avenida Argentina Castelo Branco, n.° 48, sala 12, Ouro Preto, Olinda, PE. O evento, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, contará com dois palcos e será realizado nos dias 20,21 e 22 de novembro, na Praça do Carmo em Olinda. Mais informações pelo telefone (81) 3494-4478 ou pelo blog do evento www.cenabrasil.blogspot.com.