Festival de música no Rio aposta em novos artistas

Desta sexta-feira até 25 de janeiro, o festival anual ''Humaitá pra Peixe'' ocorre em três locais diferentes do Rio de Janeiro: o Espaço Cultural Sérgio Porto, o palco da Sala Baden Powell e a sala Oi Futuro, que abrigará talk-shows semanais com Frejat, Leoni e Tico Santa Cruz, vocalista do grupo Detonautas. Ao todo, o festival contará com 24 apresentações de bandas e artistas das mais variadas origens e estilos musicais. De Pernambuco, vêm o 3namassa, Junio Barreto, Comadre Fulozinha e Vitor Araújo; de São Paulo, Supercordas e Aline Duran; de Brasília, o SuperGalo. Os cariocas que ocuparão o palco da Baden Powell são Luisa Mandou um Beijo, Catch Side, Paraphernalia, Doces Cariocas, Mané Sagaz, João Ferraz Grupo, MOMO e Luis Carlinhos. Os veteranos e cariocas Bebeto Castilho e Wilson das Neves dividirão a noite de 25 de janeiro. Pela primeira vez desde que foi criado, o festival abriu espaço para novas bandas e artistas enviarem seus trabalhos. Nos dias 13, 20 e 27 de janeiro, os três artistas escolhidos pela direção do festival, Fuzzcas, Nayah e Madame Machado, ocuparão o palco do Sergio Porto, abrindo à noite, respectivamente, para Daniel Lopes, Stereo Maracanã + Tonho Crocco e Escambo. Mais informações em: www.humaitaprapeixe.com.br. As informações são do Jornal da Tarde.