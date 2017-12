Festival de luzes ilumina céu na Tailândia

O céu da Tailândia ganhou neste fim de semana uma iluminação diferente, com o festival de lanternas Loi Kathrong. Durante o evento, que acontece todos os anos na noite de lua cheia do 12º mês lunar, milhares de tailandeses soltam lanternas em direção ao céu para se livrar de seus problemas e espantar o azar. O festival tem diferentes tradições segundo as regiões do país. No sul da Tailândia, em vez de soltarem balões aos céus, rios e lagos são iluminados com centenas de pequenos barcos feitos com folhas de bananeira, flores e incenso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.