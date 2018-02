Festival de Locarno divulga escolhidos O Festival de Locarno, na Suíça, um dos mais importantes e arrojados festivais de cinema do mundo, anunciou os selecionados para sua edição 2011, que ocorre na cidade do sul do país de 03 a 13 de agosto. Ainda que nenhum longa brasileiro tenha sido selecionado para a mostra competitiva principal, o Brasil integra a seção competitiva internacional Pardo do amanhã com os curtas Men sana in corpore sano, de Juliano Dornelles, e Praça Wal Disney, de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira. Esta edição marca ainda a volta do cinema hollywoodiano a Locarno, famosa por privilegiar produções independentes do cinema mundial. Mais informações no site www.pardolive.ch.