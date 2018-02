Festival de Jazz de New Orleans anuncia programação O Festival de Jazz de New Orleans, um dos mais tradicionais eventos musicais dos Estados Unidos, anunciou na sexta-feira a programação para a sua 40ª edição, que ocorre entre os dias 24 e 26 de abril e 30 de abril e 3 de maio. O canto feminino é o destaque: algumas das maiores divas da música negra americana, Aretha Franklin, Etha James, Irma Thomas, Mavis Staples e Sharon Jones, estarão na jornada. Mas é um festival especialmente reforçado, o deste ano. Entre outras estrelas, estão confirmadas Wynton e seu pai, Ellis Marsalis, Joe Cocker, Tony Bennett, Wilco, Bonnie Raitt, Erykah Badu, Dr. John, Kings of Leon, Allen Toussaint, Jakob Dylan e The Neville Brothers. Dois grandes tributos estarão na jornada: a reunião comemorativa dos 50 anos do álbum Kind of Blue, de Miles Davis, e The Genius of Sydney Bechet, com Bob Wilber, Guy Clark e a Preservation Hall Jazz Band. ?Desde o seu primeiro dia, em 1970, o mérito do festival foi permanecer imutável como uma festa do jazz que continua a celebrar o sopro cultural de New Orleans e da Louisiana?, disse Quint Davis, produtor e diretor do Jazz Fest. ?Embora o tamanho e o impacto do festival tenham crescido dramaticamente, nós nunca perdemos de vista o objetivo original de apresentar essa cultura única para o mundo por meio da música, do melhor da cozinha local e a agradável celebração da vida.? Os preços para o festival não estão entre os mais caros de mostras do tipo: os três primeiros dias custam US$ 105, e os três últimos dias custam US$ 140. A mostra é um empreendimento cujo custo gira em torno de US$ 10 milhões. O festival movimenta muitos milhões mais, e tem se tornado uma das ferramentas-chave para a reconstrução da cidade desde a tragédia do furacão Katrina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.