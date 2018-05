Festival de Inverno de Campos do Jordão começa neste fim de semana

Começa neste final de semana o Festival de Inverno de Campos do Jordão. O evento, que acontece todo ano na cidade paulista, traz diversas atrações de música clássica a partir desta sexta-feira, 01, até o dia 24 de julho.

A abertura oficial do festival será feita pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, nesta sexta-feira, às 21h, no Auditório Claudio Santoroa, com espetáculo dedicado à Beethoven e regência do violinista e violista israelense Pinchas Zukerman . Além da OSESP, dezenas de orquestras se apresentarão durante a programação, entre elas a Orquestra Jovem Tom Jobim, que completa 10 anos, e a Jazz Sinfônica de São Paulo. No dia 1º, O Núcleo de Música Antiga EMESP faz uma pré-estreia do Festival em apresentação na Avenida Paulista, em São Paulo.

Cantores e instrumentistas eruditos também se espalharão por pontos da cidade durante os mais de 20 dias do evento. Serão aproximadamente 40 atrações. É possível ver a programação completa em PDF.

Esta será a 42ª edição do Festival de Inverno. Os ingressos já estão à venda no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, e na Sala São Paulo, na capital, e pelo site da Ingresso Rápido . Os valores para apresentações pagas vão de R$30 a R$100 e todas as atrações na Praça do Capivari e nas Igrejas são gratuitas.

42º Festival de Inverno de Campos do Jordão

De 1º a 24 de julho

Campos do Jordão - São Paulo

Informações: http://www.festivalcamposdojordao.com.br/