Festival de Gramado anuncia filmes da mostra competitiva

O 35.º Festival de Cinema de Gramado, que será realizado de 12 a 18 de agosto, divulgou nesta terça-feira, 3, os filmes que concorrem em sua mostra competitiva, entre nacionais e estrangeiros. Os concorrentes nacionais são Condor, de Roberto Mader, Deserto Feliz, de Paulo Caldas, Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais, de Carlos Prates, Valsa Para Bruno Stein , de Paulo Nascimento, Otavio e as Letras, de Marcelo Masagão, Olho de Boi, de Hermano Penna. Integram o time de concorrentes estrangeiros O Cobrador (Brasil, Espanha e México), de Paul Leduc, El Baño del Papa (Uruguai e Brasil), de Enrique Fernández e Cesar Charlone e Cocalero (Argentina), de Alejandro Landes. Este ano, foram criados o Troféu Kikito de Cristal - que será entregue ao documentarista Eduardo Coutinho pelo conjunto da obra - e o Troféu Cidade de Gramado, que vai premiar o melhor roteirista e o melhor filme brasileiro. Outra novidade desta 35.ª edição é que a mostra competitiva de curtas não vai mais acontecer entre a exibição dos longas, com o objetivo de valorizar a produção de curtas nacionais que integram o festival, entre eles A Peste da Janice, de Rafael Figueiredo, e Passo, de Alê Abreu.