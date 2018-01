Festival de Férias começa hoje Uma programação especial com sete espetáculos voltados para o público infantil ocorre entre hoje e o dia 29 no Festival de Férias do Teatro Folha. As apresentações serão de segunda-feira a domingo, com ingressos a R$ 30 (inteira). Para o evento, em sua 16.ª edição, foram selecionadas, entre outras, as peças João e Maria, da Cia. Le Plat Du Jour; A Fantástica Trupe Em... A Princesa Engasgada, do grupo A Peste, Cia Urbana de Teatro; Os Saltimbancos; e O Rei Leão - O Reino de Simba. O Teatro Folha fica no Shopping Pátio Higienópolis. As peças ocorrem às 16 h e também às 17h40 aos sábados e domingos. Mais informações pelo tel. 3823-2323.