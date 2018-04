Festival de dança em SP terá espetáculos gratuitos

Pela segunda vez com a curadoria da coreógrafa e atriz Renata Melo, o Panorama 2009 reúne companhias grandes, pequenas, antigas e novas, que possuem estilos e técnicas diversos. O tradicional Balé da Cidade de São Paulo participa com três coreografias diferentes: "La Valse", "Umbral" e "Dicotomia". Já o Grupo de Rua/Bruno Beltrão, de Niterói, mostra com o espetáculo "H3" os tabus do hip hop e da dança contemporânea. A Companhia de Danças de Diadema apresenta "Quixotes do Amanhã", um trabalho feito com comunidades carentes desse município da Grande São Paulo.

O espetáculo "Lúdico", da Cia Druw, de São Paulo, é inspirado nas obras do pintor russo Wassily Kandinsky, com a direção Cristiane Paoli Quito. A jovem companhia Fragmento Cia de Dança apresenta "Sob a Nudez dos Olhos", uma peça sensível, inspirada na ficção literária "Ensaio Sobre a Cegueira", de José Saramago." A programação do Panorama 2009 está disponível no site do Sesi .