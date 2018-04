Festival de Curtas de SP comemora maioridade Se é verdade a filosofia de que ao completar a maioridade, os jovens se sentem no direito de aproveitar um pouquinho mais, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo entrou nessa onda ao chegar aos seus 18 anos. Com o tema ?Sonhos e Limites?, o evento, que começa hoje em uma sessão para convidados no Sesc Pinheiros, traz pela primeira vez um bloco dedicados a filmes com viés pornográfico, em um bloco denominado Proibido para Menores. Considerado um dos cinco festivais de curtas mais importantes do circuito mundial, a 18ª edição abre amanhã para convidados e segue programação até 1ª de setembro. No total, serão exibidos 417 curtas, de 48 países. O evento tem ingressos grátis e acontecerá em nove salas da Capital: Cinemateca Brasileira (sede do evento este ano, com duas salas), MIS, Cinesec, Centro Cultural São Paulo, Espaço Unibanco, Unibanco Arteplex Frei Caneca, Cinusp e FAAP. Além do conceito erótico que o festival abriu esse ano, serão tratados temas políticos e sociais. E o evento não se resume à edição paulista. Em formato itinerante, o festival percorrerá, com parte da programação, as cidades de São Carlos, no interior paulista, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. A Mostra Internacional abrange filmes premiados, como, por exemplo, o vencedor da categoria curta-metragem no Sundance Festival A TV Com um Chapéu, de Radu Jude, da Romênia, e Como Frear Numa Descida, de Alix Delaporte, da França, ganhador do Leão de Ouro de Veneza. São temas que abordam, com sensibilidade, a relação entre pais e filhos. Neste contexto, um jovem que inicia seu aprendizado na vida amorosa é tratado em Mei, de Arvin Chen (EUA/Taiwan), vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim. A parte Latino-Americana também traz bons filmes, como o argentino Agora Todos Parecem Contentes, que venceu o Prêmio Cinéfondation no Festival de Cannes-2007, e o mexicano Ver Chover, que levou a Palma de Ouro do mesmo festival. Já os Programas Brasileiros exibem um total de 153 títulos recentes, distribuídos nas mostras Panorama Brasil, Cinema em Curso, KinoOikos (Formação do Olhar) e Oficinas Kinoforum. Curtas-metragens com temas relacionados a questões de gênero e sexualidade estão na seção Mix Brasil, realizada em parceria com o festival de mesmo nome. No bloco de especiais, estão programadas retrospectivas dedicadas à alemã Jeanne Faust, ao japonês Osamu Tezuka e ao brasileiro Cao Guimarães, além de uma homenagem ao crítico Jairo Ferreira, uma seleção de filmes políticos (intitulada ?Dê Uma Chance à Paz?), celebrações dos 50 anos da London Film School e dos 20 anos da escola francesa La Fémis, e muito mais. Mais uma vez com patrocínio da Petrobras, o festival tem direção da produtora Zita Carvalhosa. A programação do festival é de nove dias, e de uma extensa lista de bons filmes. Com o acesso gratuito, basta dar uma olhada na seleção deste ano e se divertir.