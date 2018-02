Festival de Curtas de São Paulo anuncia os premiados O 23.º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo terminou na sexta-feira com sessão de premiação. Ainda que sem caráter competitivo, o evento coleta os votos do público para eleger os dez preferidos da audiência, entre filmes internacionais e brasileiros. Além disso, parceiros do festival oferecem prêmios para filmes selecionados por júris específicos. Entre os selecionados, destacam-se "Através", de Amina Jorge, que levou o prêmio de revelação, "Serra do Mar", de Iris Junges, e "Fogo-Pagou", de Ramon Batista, que venceram a primeira edição do Prêmio Itamaraty. "O Duplo", de Juliana Rojas, levou os prêmios Canal Brasil e CTAv. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.