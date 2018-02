Festival de curtas começa hoje

Das 20h30 de hoje até o dia 19 de setembro ocorre a terceira edição do festival de curtas-metragens Entretodos. Foram selecionadas 24 produções pela curadoria do festival para concorrer na mostra competitiva nas categorias melhor curta, diretor estreante, visão social e melhor roteiro, selecionados pelo júri. Os prêmios variam entre R$ 7 mil e R$ 8 mil. Durante o evento, haverá sessões no CineSesc (R. Augusta, 2.075) nos dias 14, 15, 17 e 18 e na Matilha Cultural (R. Rego Freitas, 542) nos dias 15, 16, 17 e 18. Mais informações e a programação completa de todas as atividades do festival podem ser conferidas pelo site www.entretodos.com.br.