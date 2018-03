Festival de Curitiba distribui ingressos grátis O Festival de Curitiba irá distribuir gratuitamente cerca de 2 mil ingressos. Para sua próxima edição, que começa no dia 27 e vai até 8 de abril, o festival criou uma promoção nas redes sociais do Facebook e Twitter. Além de ganhar ingressos, os internautas também beneficiarão instituições de caridade. Para disputar os ingressos, é preciso se inscrever no site do festival (www.festivaldecuritiba.com.br ). A partir daí, tudo o que o internauta compartilhar com a hashstag da promoção gerará pontos, cujo ranking poderá ser acompanhado pelo site. Os pontos poderão ser acumulados até o dia 18 de março, quando se encerra a promoção.