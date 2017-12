Festival de Cultura Inglesa anuncia selecionados Os 15 selecionados para participar da 11.ª edição do festival da Cultura Inglesa, que ocorrerá em maio foram anunciados nesta segunda-feira. No total, foram concedidos R$ 430 mil para os artistas, dos quais R$ 405 mil vão para a produção dos projetos nas cinco áreas (teatro adulto e infantil, artes visuais, dança e cinema digital) e prêmios que totalizam R$ 25 mil para as melhores produções na área. Entre os artistas patrocinados estão as atrizes Rachel Ripani e Ilana Kaplan, os diretores Débora Dubois e Bruno Perillo e a bailarina e coreógrafa Sônia Lopes Soares. A lista completa dos vencedores pode ser consultada no site www.culturainglesasp.com.br/festival.