Festival de Cinema e Vídeo Ambiental anuncia premiados O Fica 2012 (Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental) anunciou sábado os vencedores de sua 14.ª edição. Antes da premiação, o ator José Wilker recebeu uma homenagem por sua carreira no cinema, no teatro e na televisão. O vencedor de melhor filme da mostra competitiva foi o documentário "Paralelo 10", de Silvio Da-Rin. O prêmio de melhor longa ficou com "Sob Controle", de Volker Sattel. Como melhor curta foi escolhido "Lamento de Yumen", do chinês Huaqing Jim. Um mesmo filme recebeu os prêmios da crítica e do público: "As Hiper Mulheres", dos diretores Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takumã Kuikuro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.