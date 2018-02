Festival de Cinema do Rio homenageará Roman Polanski Roman Polanski será homenageado durante o Festival Internacional de Cinema do Rio, que começa na quinta-feira. Haverá uma exposição sobre sua trajetória como ator e diretor - já levada ao Museu Cinematográfico na Polônia, sua terra natal, e também à Cinemateca Brasileira -, que abre dia 26, além de exibição de filmes, bate-papos e palestras sobre sua obra. As atividades são gratuitas e ocorrem no Pavilhão do Festival. Ainda que não esteja programada a exibição de seus filmes mais famosos, haverá sessões de seis curtas assinados por ele, além do documentário "Roman Polanski", de Alê Primo, que acompanhou sua passagem por São Paulo em 2004. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.