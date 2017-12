Festival de cinema do Cairo terá exibição de <i>Zuzu Angel</i> O 30º Festival Internacional de Cinema do Cairo, que começa dia 28, incluiu em sua programação filmes latino-americanos, entre eles o brasileiro Zuzu Angel, de Sérgio Rezende. Participam do festival produções de 25 países da Europa, África, Ásia e América. Entre os latinos, o destaque vai para La velocidad funda el olvido, do cineasta argentino Marcelo Schapces, La vida inmune, do mexicano Ramón Cervantes e La ultima mirada, da mexicana Patricia Arriaga. Especialistas do Brasil e do México participarão de um seminário sobre pirataria e meios de reduzir o impacto das falsificações sobre investidores e consumidores. O festival é patrocinado pelo homem mais rico do Egito, o magnata Najib Sawiris. Na estréia, o festival vai homenagear o prêmio Nobel de Literatura egípcio Najib Mahfuz, falecido em 30 de agosto.