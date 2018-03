Festival de Cinema de Paulínia recebe inscrições A Secretaria de Cultura de Paulínia anunciou que a verba para projetos de cinema e de TV para 2009 será de R$ 8 milhões e, também, que o 2º Festival Paulínia de Cinema será realizado entre 9 e 16 de julho. Sobre o edital de TV (minisséries, telefilmes e documentários) e Cinema (filmes de ficção), só serão aceitos projetos já aprovados pela Ancine; os selecionados devem ter, no mínimo, 25% das filmagens rodadas em Paulínia; e o fomento vem direto da prefeitura. As inscrições para o festival podem ser feitas até 5 de maio e para o edital de Cinema e TV, até 17 de maio, ambos por meio do site www.pauliniamagiadocinema.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.