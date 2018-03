Festival de Campos recebe principais estrelas internacionais

Começa a engrenar a programação do Festival de Inverno de Campos do Jordão. A partir desta quinta-feira, as principais estrelas internacionais passam a ocupar os palcos da cidade. Quem abre a fila é o London Brass, um dos principais conjuntos de metais do mundo, que se apresenta no Auditório Claudio Santoro na noite desta quinta (eles voltam a se apresentar no sábado, na Praça do Capivari, com a Banda Sinfônica). Na sexta, a atração principal é o recital do violoncelista Antonio Meneses, em parceria com o pianista Gerard Wyss - os dois lançaram recentemente um precioso CD dedicado a Schumann e Schubert (selo Clássicos). No sábado, mais dois fortes concorrentes à lista de melhores concertos desta edição do festival - à tarde, a violonista americana Sharon Isbin faz um passeio pela história do instrumento e, à noite, é a vez da diva das sopranos, a neozelandesa Kiri Te Kanawa, cantar acompanhada da Orquestra Sinfônica Brasileira, com regência do maestro Roberto Minczuk. O festival A 38.ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão homenageia a história das mulheres na música clássica e destaca a obra de Jocy de Oliveira, compositora-residente do evento. O diretor do festival deste ano é o maestro Roberto Minczuk, que já exerceu a mesma função no ano passado. Solo, de Jocy de Oliveira, foi a composição escolhida para o concerto de abertura do festival no Auditório Claudio Santoro, com a Osesp regida por John Neschling. Noite para convidados ilustres, com direito à presença do governador José Serra, do vice-governador Alberto Goldman e de um séquito de autoridades, personalidades e colunáveis. Confira a programação do fim de semana QUINTA, 12 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334. Capacidade: 852 lugares. Preço: R$ 20,00 LONDON BRASS Andy Crowley trompete Gareth Small trompete Martin Owen trompa Robb Tooley trombone Oren Marshall tuba MICHAEL PRAETORIUS Dances of Terpishcore (arr. Paul Archibald) DOMENICO SCARLATTI Three Sonatas (arr. Stephen Dodgson) MALCOLM ARNOLD Brass Quintet, Op.73 JOHANN SEBASTIAN BACH Toccata e Fuga em ré menor, BWV 565 (arr. T.Jackson) KARL JENKINS The Adiemus Collection (arr. Tony Small) OREN MARSHALL Bush Baby - partes 1 e 2 CECILIA MCDOWALL Tango Oscuro ISAAC ALBENIZ España (arr. Richard Bissill) SEXTA, 13 - 18H Palácio Boa Vista - Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122. Capacidade: 120 lugares. Preço: R$ 10,00 CORO DE CÂMARA DA OSESP Naomi Munakata regente Everton Gloeden violão ANDRÉ CAPLET O Salutaris GUSTAV HOLST Ave Maria MÔNICA THIELE Pai Nosso THOMAS JENEFFELT Claviante Brilioso (solo: Viviana Casagrandi) EIOJUHANI RAUTAVAARA Suite de Lorca MODESTA BÓR Mariposa dela aire MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO Capricho nº 18 - O sonho da Razão produz Monstros Romancero Gitano SEXTA, 13 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334. Capacidade: 852 lugares. Preço: R$ 30,00 Antônio Meneses violoncelo Gerard Wyss piano FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Variações Concertantes Op.17 JOHANNES BRAHMS Sonata n°2, em Fá maior, Op.99 NADIA BOULANGER Três Peças para Violoncelo e Piano EDWARD GRIEG Sonata em Lá menor, Op.36 SÁBADO, 14 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis BANDA SINFÔNICA DO ESTADO Abel Rocha regente LONDON BRASS ALEXANDRE TRAVASSOS "Não insistas, Chiquinha!" NANCY GALBRIGHT Elfin Thunderbolt LAUNY GRONDAHHL Concerto para Trombone HEITOR VILLA-LOBOS Ária da Bachianas Brasileiras nº 5 JAMES CURNOW Five Concord Diversions (for quintet and Band) ANDRÉ MEHMARI Tipos Humanos de Goya LEONARD BERNSTEIN Slava! (Homenagem a Rostropovitch) SÁBADO, 14 - 15H Igreja São Benedito - Av. Macedo Soares, s/n, Capivari - Tel: (12) 3663.1340. Grátis CORAL JOVEM DO ESTADO Naomi Munakata regente Nibaldo Araneda regente Adriana Clis mezzo soprano Said Tuma organista HEITOR VILLA-LOBOS Xangô Rosa Amarela M. CAMARGO GUARNIERI Sinhô Láu O Rei Mando me Chamâ Egbêgi OSVALDO LACERDA Três Pontos de Caboclo GABRIEL FAURÊ Messe Basse M. CAMARGO GUARNIERI Sanctus - da Missa Diligite HEITOR VILLA LOBOS Magnificat - Alleluia SÁBADO, 14 - 16H30 Palácio Boa Vista: Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 1122. Capacidade: 120 lugares.Preço: R$ 60,00 Sharon Isbin violão ISAIAS SAVIO Batucada GAUDENCIO THIAGO DE MELLO Uirapurú do Amazonas LEO BROUWER El Decameron Negro (composta para Sharon Isbin) ENRIQUE GRANADOS Dança Espanhola n° 5 FRANCISCO TÁRREGA Recuerdos de la Alhambra ISAAC ALBENIZ Asturias (transcrição de Andrés Segovia) JOHN DUARTE Joan Baez Suite, Op.144 (composta para Sharon Isbin - comissionada pela Augustine Foundation) TAN DUN Seven Desires for Guitar (composta para Sharon Isbin) REGINO SAINZ DE LA MAZA Zapateado AGUSTIN BARRIOS MANGORÉ Valsa Op.8, n° 4 SÁBADO, 14 - 17H Praça do Capivari - Grátis MÔNICA SALMASO CAMERATA FEMININA DE VIOLÕES E CORAL DO PROJETO GURI Folclore Afro-Brasileiro Tambores de Minas (arr.Júlio César) JOÃO PERNAMBUCO Sons de Carrilhões (arr. Marcelo Brazil) NÁ OZETTI e ITAMAR ASSUMPÇÃO Canto em Qualquer Canto (arr. Júlio César) CHICO BUARQUE (arr. Marcelo Brazil) Bom Tempo TOM JOBIM e CHICO BUARQUE A Violeira (arr. Marcelo Brazil) TOM ZÉ e PERNA Menina Amanhã de Manhã (arr. Ricardo Cardim) SÁBADO, 14 - 21H Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luís Arrobas Martins 1.880 - Alto da Boa Vista - Tel: (12) 3662 2334. Capacidade: 852 lugares. Preço: R$ 120,00 ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ROBERTO MINCZUK regente Dame KIRI TE KANAWA soprano RICHARD WAGNER Abertura da ópera O Navio Fantasma ERICH KORNGOLD A Canção de Marietta, da Ópera Die Todt Stadt (A Cidade Morta) GUSTAVE CHARPENTIER Depuis le jour, da ópera Louise M. CAMARGO GUARNIERI Encantamento RICHARD STRAUSS Morgen! JOSEPH MARIE CANTELOUBE Chants d´Auvergne RICHARD STRAUSS Suíte O Cavaleiro da Rosa, Op.59 DOMINGO, 15 - 12H30 Praça do Capivari - Grátis ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Roberto Minczuk regente MIKHAIL GLINKA Abertura da ópera Russlan e Ludmila MUSSORGSKY/RAVEL Quadros de uma Exposição DOMINGO, 15 - 15H Igreja Santa Terezinha - Rua Thadeu Rangel Pestana, 662 - Abernéssia - Tel: (12) 3662.1740. Grátis Música de Câmara Artistas do Festival Armando Nunez violino James Larson viola Fran Moral violoncelo Flavio Mieto contrabaixo Paula Manso flauta Hillary Phlipp oboé Whatson Cardozo clarinete Kevin Judge fagote Wellingtom Gabriel trompa Aline de Oliveira - Karen dos Santos violino Guilherme Bonfim - Wender Marques viola Natalie Minczuk - Moisés dos Santos violoncelo Classe de Viola Esther Apitulei regente Grupo de metais e percussão Eduardo Leandro regente Tiago Linck - Manuel López - Mathew Repucci - Fábio Augusto Simão - Henry Martinez de Moura trompetes José Andrade Jr. - José Luis Guede - Welligton Gabriel - Andrés Ayala - Danillo Silles - Edson do Nascimento - Rafael Martins trompas Eduardo Nascimento - Ricardo Pacheco - Raphael Da Paixão - José Ramon Patino - Felipe Pereira - Maurício da Silva trombones Felipe Pereira - Maurício da Silva trombones-baixo Albert Khattar - Pablo Ortiz - Ivan Sanchez tuba Leonardo Gorosito - Herivelto Brandino - José Augusto Lacerda percussão RITA HYAMS Viola Piece (primeira audição brasileira) TERRY RILEY Concerto em Dó maior (primeira audição brasileira) G.P.TELEMANN Concerto em Dó maior ESTHER APITULEY Pizzicatto (primeira audição brasileira) ONNO KRIJIN Souvenir (primeira audição brasileira) LOUIS SPOHR Grand Noneto, Op.31 ANTONÍN DVORÁK Sexteto em Lá maior, Op.48 HEITOR VILLA-LOBOS Ária da Bachianas Brasileiras nº5 LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia n° 7 em Lá maior, Op. 92 HENRI TOMASI Fanfarras Litúrgicas OTTORINO RESPIGHI Árias e Danças Antigas DOMINGO, 15 - 17H. Praça do Capivari - Grátis ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA JOVEM Bernardo Bessler regente Marcos Arakaki regente Pablo Sá violoncelo CHARLES GOUNOD Petite Symphonie FELIX MENDESLSSOHN-BARTHOLDY As Hébridas, Op. 26 JOSEPH HAYDN Concerto nº 1 para Violoncelo em Dó maior WOLFGANG AMADEUS MOZART Sinfonia nº 35 em Ré maior, KV 385 - Haffner