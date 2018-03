Festival de Brasília começa amanhã com filme sobre Lula O 42º Festival de Cinema de Brasília, mais antigo festival do gênero no País, será aberto amanhã com a pré-estreia do filme "Lula, o Filho do Brasil", de Fábio Barreto, diretor que teve uma de suas obras - "O Quatrilho" - indicada para concorrer ao Oscar. O filme conta a trajetória de Luis Inácio Lula da Silva desde a infância pobre em Pernambuco até o mandato presidencial.