Festival de Brasília anuncia os filmes selecionados A comissão organizadora do 43.º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou os filmes selecionados para o evento, que ocorrerá entre 23 e 30 de novembro e será inaugurado com a exibição de cópia restaurada de "Liliam M. - Relatório Confidencial", de Carlos Reichenbach, e do curta inédito "50 Anos em 5", de José Eduardo Belmonte. Os longas da competição são "A Alegria", de Felipe Bragança e Marina Meliande; "Amor?", de João Jardim; "O Mar de Mário", de Reginaldo Gontijo e Luiz F. Suffiati; "O Céu Sobre os Ombros", de Sérgio Borges; "Transeunte", de Eryk Rocha; e "Vigias", de Marcelo Lordello. Além desses, concorrem 12 curtas em 35 mm e há ainda seção para obras digitais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.