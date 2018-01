Festival de Berlim escolhe turco 'Bal' como melhor filme O filme turco "Bal", de Semih Kaplanoglü, ganhou no sábado o Urso de Ouro da 60ª edição do Festival de Berlim. E, em decisão polêmica, o diretor Roman Polanski levou o prêmio de direção. No entanto, ele não recebeu o Urso de Prata por "The Ghost Writer", pois cumpre prisão domiciliar no Suíça. O Urso de Prata de melhor atriz ficou com Shinobu Terajima, por "Caterpillar", de Koji Wakamatsu. O prêmio de melhor ator foi dividido entre os atores Grigori Dobrygin e Serguei Puskepalis, por "How I Ended This Summer", de Alexei Popogrebsky.